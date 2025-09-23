Napoli, quarta vittoria consecutiva, ecco cosa dicono le statistiche

Il Napoli ha battuto ieri sera al Maradona il Pisa di Gilardino, mettendo in cassaforte la quarta vittoria consecutiva. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli ha vinto tutte le prime quattro partite di campionato; in sette delle ultime otto occasioni in cui la squadra campione in carica ha ottenuto quattro successi nelle prime quattro ha poi terminato il campionato al primo posto (inclusa la Juventus 2005-2006), con l’unica eccezione che è rappresentata proprio dal Napoli, nel 1987-1988, secondo in classifica nel finale”.

