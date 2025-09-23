NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli-Pisa – Spinazzola gol, era tanto che non prendeva parte ad una rete per due gare consecutive

By Emilia Verde
Il Napoli ha battuto il Pisa ieri sera al Maradona per 3-2, gara dove il secondo gol è stato realizzato da Leonardo Spinazzola, che non prendeva parte ad una rete per due gare consecutive da un pò di tempo. Il Corriere dello Sport scrive: “Spinazzola ha segnato il suo secondo gol in Serie A nel 2025 dopo quello contro la Roma dello scorso 2 febbraio. L’esterno non prendeva parte a una rete per due gare di fila da febbraio 2023 quando vestiva la maglia della Roma (gol contro la Cremonese e assist con il Verona)”.

