Napoli-Pisa, il bollettino della Polizia Municipale: più di cento fra sanzioni e veicoli prelevati!

In occasione della partita di calcio Napoli-Pisa di ieri sera al Maradona, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato attività di controllo nelle aree circostanti lo stadio di Fuorigrotta.



Sono state 125 le sanzioni elevate per divieto di sosta e 104 i veicoli prelevati, di cui 9 motocicli. Nel corso delle operazioni otto persone sono state sorprese a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore e cinque di queste sono state denunciate in quanto recidive.



Gli uomini della polizia locale hanno effettuato anche sequestri nei confronti di venditori ambulanti di bibite e comminato sanzioni per la vendita di bevande in bottiglie di vetro.

