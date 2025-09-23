napoli eintracht
CalcioChampions LeagueIn Evidenza

Napoli-Eintracht, alto rischio: divieto ai residenti a Francoforte

By Simona Marra
0

Il precedente fa paura e fa strada alla decisione appena adottata. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dell’impianto in occasione del match Champions tra gli azzurri e la squadra tedesca.

Factory della Comunicazione

La decisione, come si legge su Tuttomercatoweb, è arrivata a seguito del parere della Questura di Napoli e delle valutazioni espresse nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 20 settembre scorso.

 

Secondo la nota ufficiale della Prefettura di Napoli, il provvedimento si è reso necessario “in considerazione dei profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento per la rivalità tra le opposte tifoserie, già sfociata in gravi incidenti in occasione dell’incontro del 14 marzo 2023 disputato presso questo capoluogo”.

Potrebbe piacerti anche
News

“Dovrebbe rifiatare un po’, ma poi la qualità non sarebbe la stessa”

News

Conte, Crezzini e gli azzurri tra top e flop

Calcio

Gilmour, il sobrio, ma la prima volta non si scorda mai!

Calcio

Buongiorno, un’altra volta: guaio muscolare da approfondire

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.