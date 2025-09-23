Alessandro Buongiorno of SSC Napoli gestures during the serie Serie A Enilive match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 25, 2024 in Naples, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)
Napoli: domani i risultati del suo infortunio

By Emanuele Arinelli
Domani Alessandro Buongiorno saprà l’entità dell’infortunio che lo ha costretto a uscire ieri contro il Pisa.

Il rischio più grave è che si possa trattare di uno stiramento, il che significherebbe almeno un altro mese in infermeria.
Un anno nero, fino ad adesso, per l’ex capitano granata passato da un accidenti a un altro. Ha saltato, proprio per la pubalgia, quasi per intero la preparazione estiva, poi il rientro nel match con la Fiorentina.

 

 

