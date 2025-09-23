MILAN, ITALY - AUGUST 17: Rafael Leao of AC Milan celebrates after scoring the opening goal during the Coppa Italia match between AC Milan and SSC Bari at Stadio San Siro on August 17, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Milan, riecco Leao! Il portoghese potrebbe tornare tra i convocati per la sfida con il Napoli

Rafa Leao sembra essere pronto a tornare

By Guido Russo
Rafa Leao è fermo per infortunio dal 17 Agosto, quando si è dovuto fermare durante la gara di Coppa Italia giocata dal suo Milan contro il Bari. Inizialmente l’infortunio sembrava essere meno serio del previsto, ma ad oggi non è ancora tornato in campo. Tuttavia, per il portoghese sembra vedersi la luce in fondo al tunnel, infatti, come riporta MilanNews.it, ci sono buone possibilità che venga convocato per il big match di Domenica sera contro il Napoli.

Se così fosse, Max Allegri recupererebbe un tassello fondamentale della propria squadra e arriverebbe al meglio per la super sfida di San Siro.

