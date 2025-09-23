CalcioNapoliNews

Milan: Maignan e Leao, recuperi molto probabili in vista Napoli

Il Milan, causa brutto piazzamento nella passata stagione, ha dovuto cominciare da lontano il suo cammino in Coppa Italia. Stasera a San Siro sarà in campo per i sedicesimi contro il Lecce. Inevitabile, nonostante ciò, che si pensi già al big match di domenica contro il Napoli. In casa rossonera, per questo, si valutano sue recuperi importanti…Scrive Milannews.it: Mike Maignan sembrava pronto a tornare tra i pali e invece dopo l’allenamento di ieri si va verso la conferma di Pietro Terracciano in porta, con il francese che dovrebbe tornare in campo domenica contro il Napoli. Per la gara contro gli azzurri, Allegri spera di recuperare anche Rafael Leao, out da metà agosto per un problema muscolare al polpaccio rimediato contro il Bari: “Lo valuteremo giovedì e venerdì, poi decideremo se potrà essere a disposizione” le parole di ieri del tecnico milanista in merito alle condizioni dell’attaccante portoghese. 

