Mercato, per la porta del futuro occhi su un classe 2007 ambito anche all’estero

E’ già tempo di pensare al futuro, tanto in ottica campo quanto in quella mercato. Il Napoli monitora attentamente per la propria porta il classe 2007 Simone Iuliano, in forza alla Cavese ma – sebbene non sempre schierato titolare in quest’avvio di stagione – già ambito da diversi club di categoria superiore.

Stando al portale TMW, su Iuliano ci sono anche gli azzurri con cui pure c’erano già stati degli approcci nel mercato estivo. Non mancano, sullo sfondo, le sirene estere. Su tutte quelle provenienti dal Portogallo, dove il Benfica ha già preso in considerazione il baby portiere (sotto contratto con i blufoncé fino al 2027) come potenziale investimento per il domani ed un patrimonio da poter valorizzare nel tempo.