L’approfondimento del napolionline su Napoli/Pisa. Cronaca,analisi, statistiche e i migliori in campo

By Giuseppe Sacco
Il Napoli soffre, ma grazie a grinta, qualità e qualche disattenzione degli avversari riesce a portare a casa una vittoria che può valere molto in ottica campionato. Al Maradona, nella quarta giornata di Serie A, gli azzurri vincono 3‑2 contro un Pisa tenace, conquistando il primo vero strappo e portandosi a +2 sulla Juventus. Una sfida ricca di emozioni e colpi di scena.

Gol

38’ Gilmour
59’ Nzola (rig. per fallo di mano di Beukema)
72’ Spinazzola
81’ Lucca (assist McTominay)
89’ Lorran (assist Angori, dopo un brutto disimpegno di Di Lorenzo)

Cronaca dei gol

39’ – Gilmour (Napoli 1‑0): Spinazzola dalla sinistra si accentra e serve Gilmour che controlla, supera un uomo e calcia col sinistro. Una deviazione aiuta la traiettoria, Semper non ci arriva.

60’ – Nzola (1‑1): rigore trasformato con freddezza, concesso per un fallo di mano di Beukema in area.

73’ – Spinazzola (Napoli 2‑1): servito da Lobotka, calcia con potenza dal limite. Semper tocca ma non trattiene.

82’ – Lucca (Napoli 3‑1): assist perfetto di McTominay, controllo in area e diagonale che batte il portiere.

90’ – Lorran (Napoli 3‑2): Angori ruba palla a Di Lorenzo, cross al centro e Lorran insacca da pochi passi.

Cronaca e analisi

Nel secondo tempo il Pisa non si scoraggia e ottiene il pareggio su rigore con Nzola al 60’, assegnato per un fallo di mano di Beukema con le braccia larghe in area. Il rigore è chiaro e realizzato con freddezza dall’attaccante.

Migliori in campo

– Difesa: Buongiorno, preciso negli anticipi e decisivo in più di un’occasione.
– Centrocampo: McTominay, fondamentale nella costruzione di gioco e nel supporto sia alla manovra che alla fase difensiva.
– Attacco: Lucca, entra bene a partita in corso e chiude la gara con il suo gol, mostrando freddezza e qualità sotto porta.

Statistiche della partita

Voce Napoli Pisa
Possesso palla 63,6% 36,4%
Tiri in porta 6 6
Tiri totali 18 15
Fuorigioco 1 0
Falli commessi 10 18
Angoli 5 3

A cura di Giovanni Mirengo

