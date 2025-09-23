NewsCalcioRassegna Stampa

Il Mattino – Lukaku continua il percorso di terapia. I tempi per il suo ritorno

By Emilia Verde
L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, continua il suo percorso di terapie dopo l’infortunio che lo ha visto fermarsi circa un mese fa. Il Mattino scrive: “Ancora in Belgio, Romelu Lukaku è alle prese con le terapie che lo riporteranno in campo dopo il brutto infortunio muscolare rimediato la scorsa estate. Oltre un mese, ormai, dal ko in amichevole a Castel di Sangro, ma il bomber continua a seguire le cose del suo Napoli a distanza mentre prova a recuperare.

Non sono cambiate le attese: il belga rientrerà a disposizione – clinicamente guarito – solo tra un paio di mesi, per non rischiare una ricaduta immediata e altre complicazioni.
Poi dovrà essere gestito da Conte e dallo staff azzurro.
Il Napoli potrà attendere la prossima finestra di gennaio per inserirlo nuovamente in lista Serie A e – soprattutto, ci si augura – anche in quella per la Champions League. Al momento, la coppia formata da Lucca e Hojlund dovrà garantire centimetri e qualità in attesa di Romelu. Che è atteso a Napoli solo tra un mese per continuare e concludere l’iter di ripresa insieme con lo staff medico azzurro”.
