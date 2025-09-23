Il Mattino – Lukaku continua il percorso di terapia. I tempi per il suo ritorno

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, continua il suo percorso di terapie dopo l’infortunio che lo ha visto fermarsi circa un mese fa. Il Mattino scrive: “Ancora in Belgio, Romelu Lukaku è alle prese con le terapie che lo riporteranno in campo dopo il brutto infortunio muscolare rimediato la scorsa estate. Oltre un mese, ormai, dal ko in amichevole a Castel di Sangro, ma il bomber continua a seguire le cose del suo Napoli a distanza mentre prova a recuperare.

Non sono cambiate le attese: il belga rientrerà a disposizione – clinicamente guarito – solo tra un paio di mesi, per non rischiare una ricaduta immediata e altre complicazioni.

Il Napoli potrà attendere la prossima finestra di gennaio per inserirlo nuovamente in lista Serie A e – soprattutto, ci si augura – anche in quella per la Champions League. Al momento, la coppia formata da Lucca e Hojlund dovrà garantire centimetri e qualità in attesa di Romelu. Che è atteso a Napoli solo tra un mese per continuare e concludere l’iter di ripresa insieme con lo staff medico azzurro”.