Il Mattino – Lukaku continua il percorso di terapia. I tempi per il suo ritorno
L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, continua il suo percorso di terapie dopo l’infortunio che lo ha visto fermarsi circa un mese fa. Il Mattino scrive: “Ancora in Belgio, Romelu Lukaku è alle prese con le terapie che lo riporteranno in campo dopo il brutto infortunio muscolare rimediato la scorsa estate. Oltre un mese, ormai, dal ko in amichevole a Castel di Sangro, ma il bomber continua a seguire le cose del suo Napoli a distanza mentre prova a recuperare.