I voti azzurri del Cds – Tre insufficienze, Conte ricuce nel 2° tempo il Napoli
Conte 6,5
Tre cambi rispetto all’Etihad. Le fatiche europee si avvertono, il Napoli vince col brivido e vola in vetta a +2 sulla Juventus. Sa come sfruttare l’ampiezza dell’organico. Indovinata la scelta Gilmour e Lucca ripaga la sua fiducia.
Meret 6,5
Salva su Leris nel primo tempo, può nulla sul rigore di Nzola e nel finale è comunque decisivo su Angori, anche se a gioco fermo.
Salva su Leris nel primo tempo, può nulla sul rigore di Nzola e nel finale è comunque decisivo su Angori, anche se a gioco fermo.
Di Lorenzo 5
Macchia la sua partita regalando palla ad Angori nel finale. Aveva rischiato già nel primo con un intervento al limite nella propria area su Akinsanmiro.
Macchia la sua partita regalando palla ad Angori nel finale. Aveva rischiato già nel primo con un intervento al limite nella propria area su Akinsanmiro.
Beukema 5,5
Canestrelli è a un passo quando tira, tocco di mano decisivo e rigore. Perde una brutta palla nel finale, Tramoni lo grazia.
Canestrelli è a un passo quando tira, tocco di mano decisivo e rigore. Perde una brutta palla nel finale, Tramoni lo grazia.
Buongiorno 6,5
Molto alto, riconquista spesso palla, nel primo tempo è provvidenziale su Nzola. Esce per un risentimento alla coscia sinistra.
Molto alto, riconquista spesso palla, nel primo tempo è provvidenziale su Nzola. Esce per un risentimento alla coscia sinistra.
Juan Jesus (36’ st) sv
Spinazzola 7,5
Fa tutto lui, o quasi: assist sporcato per Gilmour, super gol da fuori e aveva anche ripetuto l’assist di Firenze per Hojlund (in fuorigioco millimetrico).
Fa tutto lui, o quasi: assist sporcato per Gilmour, super gol da fuori e aveva anche ripetuto l’assist di Firenze per Hojlund (in fuorigioco millimetrico).
Gilmour 7
Primo gol con la maglia del Napoli alla prima da titolare della nuova stagione. La finta su Aebischer è da fantasista navigato, la regia è la solita: puntuale.
Primo gol con la maglia del Napoli alla prima da titolare della nuova stagione. La finta su Aebischer è da fantasista navigato, la regia è la solita: puntuale.
Lobotka (12’ st) 6
Presenza numero 250 nei top cinque campionati europei.
Presenza numero 250 nei top cinque campionati europei.
Politano 6
Non converte in gol la super giocata di Spinazzola a inizio ripresa, ma è una spina nel fianco.
Non converte in gol la super giocata di Spinazzola a inizio ripresa, ma è una spina nel fianco.
Elmas 6
Ritrova il Maradona quasi due anni dopo (12 dicembre 2023, Napoli-Braga di Champions) ed esulta prima della mezzora, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Hojlund.
Ritrova il Maradona quasi due anni dopo (12 dicembre 2023, Napoli-Braga di Champions) ed esulta prima della mezzora, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Hojlund.
Anguissa (12’ st) 6
Mezz’ora di fuoco, in cui succede di tutto.
Mezz’ora di fuoco, in cui succede di tutto.
De Bruyne 6
Palla illuminante per Di Lorenzo a inizio ripresa, ma si nota soprattutto per diversi recuperi che il Maradona apprezza.
Palla illuminante per Di Lorenzo a inizio ripresa, ma si nota soprattutto per diversi recuperi che il Maradona apprezza.
McTominay 6
Vorrebbe celebrare con un gol il diciottesimo posto nella graduatoria finale del Pallone d’Oro, si accontenta dell’assist per Lucca.
Vorrebbe celebrare con un gol il diciottesimo posto nella graduatoria finale del Pallone d’Oro, si accontenta dell’assist per Lucca.
Hojlund 5,5
Pesa l’errore a fine primo tempo quando recupera palla su Marin ma poi spreca. Però difende palla, si muove bene, non molla.
Pesa l’errore a fine primo tempo quando recupera palla su Marin ma poi spreca. Però difende palla, si muove bene, non molla.
Lucca (33’ st) 7
Conclude la notte delle prime volte col battesimo del gol azzurro: è micidiale la sassata di destro.
Conclude la notte delle prime volte col battesimo del gol azzurro: è micidiale la sassata di destro.
Fonte: CdS