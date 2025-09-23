Adnkronos News

Giulia Mazzoni in concerto il 22 novembre al Teatro Regio di Parma

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Giulia Mazzoni, pianista e compositrice internazionale
, sarà protagonista sabato 22 novembre al Teatro Regio di Parma con un concerto di pianoforte solo che si preannuncia come un viaggio dell’anima, capace di unire poesia, forza espressiva e visioni contemporanee. L’artista presenterà in prima assoluta il suo nuovo brano '404: Woman not Found', (Ada/Warner), una composizione intensa che affronta il tema della violenza digitale, trasformando una ferita collettiva in musica e consapevolezza. Oltre al nuovo brano il concerto attraverserà le composizioni originali di Giulia Mazzoni, tratte dai suoi album 'Giocando con i bottoni', 'Room 2401' e dal recente 'Yas – Your Anima System', realizzato in collaborazione con il producer americano Thom Russo, vincitore di 16 Grammy Awards.  Non mancheranno alcuni omaggi a grandi maestri che hanno segnato il suo percorso artistico, come Philip Glass e Michael Nyman, oltre a inedite incursioni nella musica contemporanea, tra cui una rivisitazione personale di Zombie dei Cranberries. L’evento sarà arricchito da video emozionali, realizzati in collaborazione con registi e artisti visivi quali Marco Amenta, Samuele Alfani, Fabrizio Cestari, Hermes Mangialardo, Federico Monti e Alessio Vitelli. Durante il concerto, il pianoforte dialogherà anche con arrangiamenti e sonorità sperimentali, creando momenti di grande impatto culturale ed emozionale. Un concerto unico, da ascoltare e vivere come un’esperienza immersiva, che conferma la scrittura poetica ed emozionale di una delle artiste più originali della scena contemporanea.  "Esibirmi al Teatro Regio di Parma – commenta la musicista – è per me un grande onore e una immensa gioia. Un luogo di tradizione e bellezza, riconosciuto nel mondo come simbolo di eccellenza e punto di riferimento per la musica. Desidero ringraziare con gratitudine il Sovrintendente Luciano Messi per aver creduto e voluto con forza questo concerto, e tutto lo staff del Teatro Regio di Parma per la passione e la dedizione con cui ha accompagnato ogni fase di questo percorso. Il programma che ho preparato sarà un viaggio intimo e universale al tempo stesso: tra le pagine più care del mio repertorio, omaggi ai grandi maestri che mi hanno ispirata, e interpretazioni che aprono la mia scrittura a nuove contaminazioni. Condividerò anche una nuova composizione in prima assoluta, nata appositamente per questa occasione: un brano che custodisce un messaggio profondo e che spero possa emozionare e incuriosire. Al centro della scena, il pianoforte, con la sua vela aperta, pronto a condurci in mondi diversi: uno strumento che diventa compagno e guida, capace di trasformarsi in voce, orizzonte e sogno. Questo concerto sarà come un diario da sfogliare insieme, pagina dopo pagina: note, immagini e suggestioni video si intrecceranno in un racconto emozionale, un’esperienza immersiva in cui musica e visione si fondono per dare voce a sentimenti, silenzi e bellezza". —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Roberto Bolle sul palco con bandiera Palestina, il messaggio per Gaza

Adnkronos News

Bimbo caduto da terrazzino scuola a Genova, le indagini si concentrano sulle…

Adnkronos News

Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati ‘Carta d’IDHentità’ e…

Adnkronos News

Fecondazione, Ivi: “Apre a Roma centro Pma tecnologicamente più avanzato in…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.