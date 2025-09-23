Gazzetta – Per Conte il Napoli ha un macigno che pesa, è lo Scudetto. “Serve pazienza perché abbiamo cambiato mezza squadra”

Un’altra battaglia vinta che Antonio Conte può faticosamente lasciarsi alle spalle. Il Pisa tiene il Napoli sul filo fino all’ultimo istante ma non basta e gli azzurri sono da soli in vetta dopo quattro giornate a punteggio pieno. Eppure, a margine della gara, l’allenatore ha voluto sottolineare il valore effettivo dei rinforzi.

