Gazzetta – Per Conte il Napoli ha un macigno che pesa, è lo Scudetto. “Serve pazienza perché abbiamo cambiato mezza squadra”

Un’altra battaglia vinta che Antonio Conte può faticosamente lasciarsi alle spalle. Il Pisa tiene il Napoli sul filo fino all’ultimo istante ma non basta e gli azzurri sono da soli in vetta dopo quattro giornate a punteggio pieno. Eppure, a margine della gara, l’allenatore ha voluto sottolineare il valore effettivo dei rinforzi.
“Partire con quattro vittorie non è mai semplice per nessuno e averlo fatto ci dà soddisfazione. Io ribadisco il concetto: abbiamo fatto un mercato per riempire una rosa che praticamente non esisteva, poi che sia importante o meno è da valutare perché abbiamo preso calciatori che vengono da altre realtà e hanno bisogno di tempo. Ci vuole pazienza. Sarà l’anno più complesso in assoluto, le altre rivali hanno già fatto queste annate e sono già strutturate, noi ci ritroviamo con giocatori che necessitano di fare esperienze. Bisogna aspettare che i ragazzi crescano, non possiamo giocare sempre con gli stessi undici. I rischi ce li stiamo prendendo in corso d’opera. Se prendiamo nove giocatori, significa che abbiamo rifatto mezza squadra e con lo scudetto sulla maglia vuol dire generare aspettative. Lucca deve abituarsi al nuovo contesto, a sentire il livello, anche in allenamento. Quindi dico: tempo e pazienza. Il mercato è importante a livello numerico, spendere 150 milioni per nove giocatori facendo la media non vuol dire aver preso il campione da 50-60 milioni”, ha osservato Conte. Fonte: Gazzetta