Elmas: “Peccato aver regalato il loro secondo gol”

By Emanuele Arinelli
Eljif Elmas ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match tra Napoli e Pisa ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

“E’ stata una gara difficile per noi sia perchè il Pisa ha giocato bene ma anche perchè ci abbiamo messo del nostro con alcune disattenzioni. Il mister ci aveva avvisati che loro erano una squadra fisica ma noi siamo stati bravi a sbloccare il match e a riandare in vantaggio. Peccato aver regalato il loro secondo gol.

 

Milan-Napoli di sabato sfida Scudetto?

Giocare a San Siro è sempre bello ed affascinante ma credo sia ancora presto per parlare di sfida Scudetto”.

