Coppa Italia, Udinese-Palermo 2-1: un ritrovato Zaniolo regala ai friulani il passaggio del turno!

Pronto riscatto per l’Udinese, dopo la netta sconfitta contro il Milan dello scorso fine settimana. La squadra di Runjaic supera per 2-1 il Palermo nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e lo fa grazie a Nicolò Zaniolo, che sblocca una gara un po’ scorbutica per i padroni di casa anche per l’ottima pressione dei rosanero di Pippo Inzaghi, protagonisti in quest’avvio di stagione in Serie B. L’ex Fiorentina, al minuto 41, fa partire un mancino che beffa Joronen dal limite dell’area, complice una deviazione di Veroli. Passano solo quattro minuti e i friulani raddoppiano con Miller, che colpisce di testa ribadendo in rete una prima conclusione di Buksa su cui il portiere siciliano si era opposto.

Nella ripresa, come prevedibile, i ritmi calano e le due squadre provano a sfruttare spazi in contropiede. L’Udinese si avvicina in due occasioni al tris con Kamara e Piotrowski, protagonista in un’altra circostanza sulla quale è attento Joronen. Nel finale il Palermo trova la rete della bandiera con Peda, abile ad incornare di testa la sfera su corner. Ultimi istanti privi di ulteriori sussulti e Runjaic può festeggiare il passaggio del turno: per l’Udinese, agli ottavi, sarà sfida alla Juventus.