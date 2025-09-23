Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Milan-Lecce
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma alle 21.00 a San Siro.
Queste, nel dettaglio, le scelte di Massimiliano Allegri (squalificato, sostituito in panchina dal vice Marco Landucci) ed Eusebio Di Francesco (fonte TMW):
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.
Lecce (4-3-3): Fruchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Berisha, Helgason; N’Dri, Camarda, Morente. All. Eusebio Di Francesco