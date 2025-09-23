NewsCalcioRassegna Stampa

Conte sul Milan, prossimo avversario: “Ha una rosa strutturata, cosa che non ha il Napoli. È la realtà dei fatti”

By Emilia Verde
0

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ieri sera in conferenza stampa nel post gara contro il Pisa, dove, fra le altre cose, gli è stato chiesto del prossimo impegno degli azzurri a San Siro contro il Milan, domenica prossima. Il Corriere dello Sport scrive: “E ora, domenica, il Milan a San Siro: «Un’altra squadra che ha fatto la Champions e ha una rosa strutturata, cosa che non ha il Napoli. È la realtà dei fatti. Noi dobbiamo solo lavorare, pedalare a testa bassa. Ma il miglioramento passa attraverso la crescita dei nuovi». Si direbbe comunque una sfida al vertice e anche un bell’incrocio Conte-Allegri, due istituzioni del calcio italiano, due allenatori vincenti, il passato della Juve e un passaggio di consegne dal ciclo del signor Antonio a quello di Max. Milan-Napoli è un grande classico, è storia e romanzo, ma il presente è una questione altrettanto seria che Conte, al netto delle condizioni di Buongiorno, andrà a giocare con la formazione definita tendenzialmente titolare. Gli uomini base, i pilastri, a partire da Rrahmani, ieri in panchina dopo aver saltato Fiorentina e City ma pronto a rientrare dall’inizio. Torneranno dal primo minuto anche Anguissa e Lobotka, ieri sostituiti da Elmas e Gilmour. In porta, classico dubbio Meret-Milinkovic. A sinistra, difficile in questo momento rinunciare a Spinazzola”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Il Mattino – Lukaku continua il percorso di terapia. I tempi per il suo ritorno

News

Napoli-Pisa – Spinazzola gol, era tanto che non prendeva parte ad una rete per…

News

Lucca segna e mette la firma ad un particolare record

News

Rinnovo Politano – L’esterno azzurro si lega al Napoli fino al 2028

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.