Conte sul Milan, prossimo avversario: “Ha una rosa strutturata, cosa che non ha il Napoli. È la realtà dei fatti”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ieri sera in conferenza stampa nel post gara contro il Pisa, dove, fra le altre cose, gli è stato chiesto del prossimo impegno degli azzurri a San Siro contro il Milan, domenica prossima. Il Corriere dello Sport scrive: “E ora, domenica, il Milan a San Siro: «Un’altra squadra che ha fatto la Champions e ha una rosa strutturata, cosa che non ha il Napoli. È la realtà dei fatti. Noi dobbiamo solo lavorare, pedalare a testa bassa. Ma il miglioramento passa attraverso la crescita dei nuovi». Si direbbe comunque una sfida al vertice e anche un bell’incrocio Conte-Allegri, due istituzioni del calcio italiano, due allenatori vincenti, il passato della Juve e un passaggio di consegne dal ciclo del signor Antonio a quello di Max. Milan-Napoli è un grande classico, è storia e romanzo, ma il presente è una questione altrettanto seria che Conte, al netto delle condizioni di Buongiorno, andrà a giocare con la formazione definita tendenzialmente titolare. Gli uomini base, i pilastri, a partire da Rrahmani, ieri in panchina dopo aver saltato Fiorentina e City ma pronto a rientrare dall’inizio. Torneranno dal primo minuto anche Anguissa e Lobotka, ieri sostituiti da Elmas e Gilmour. In porta, classico dubbio Meret-Milinkovic. A sinistra, difficile in questo momento rinunciare a Spinazzola”.

Factory della Comunicazione