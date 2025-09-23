Conte: “Questi calciatori hanno bisogno di tempo, ecco la realtà”

Il mister in conferenza

“Il discorso fatto per Lucca vale per tutti – si legge tra le pagine della Gazzetta dello Sport – Lorenzo è serio, ha voglia di lavorare e di imparare, starà a me e allo staff cercare di implementare la sua conoscenza calcistica e quella degli altri nuovi acquisti. Se pensate che abbiamo preso giocatori pronti, non ci siamo. Questi calciatori hanno bisogno di tempo per integrarsi, noi non abbiamo tempo e ci stiamo prendendo dei rischi. Pensiamo a Hojlund, che era al Manchester United ma non giocava. Questa è la realtà dei fatti”.

C’è chi invece c’era già l’anno scorso, ma adesso sembra davvero essersi preso il Napoli: Leonardo Spinazzola. “È questo tipo di giocatore, ha avuto quel problema al tendine agli Europei nel momento migliore della carriera ma sta tornando ai suoi livelli. Se è concentrato per tutti i novanta minuti è impressionante, ha qualità e quantità. D’altronde, è lui che sta giocando per ora”.