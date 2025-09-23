NewsCalcioNapoli

Colantuono: “Conte è uno dei migliori, Spinazzola è cresciuto tantissimo”

L'allenatore Stefano Colantuono elogia mister Conte e Spinazzola

Stefano Colantuono è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole:

“Sono contento per Spinazzola perché l’esordio in Serie A lo ha fatto con me all’Atalanta. Lui è cresciuto tanto, ha giocato in grandi club ed anche in nazionale. Arrivò con attitudini diverse, lo abbiamo preso per fargli fare l’esterno alto. Poi è diventato un terzino ed un esterno a tutta fascia che può fare tutti i ruoli. Sicuramente oltre al calciatore c’è da sottolineare che è un bravo ragazzo e soprattutto un grande professionista. Bisogna far scendere il livello di euforia del gruppo per avere un clima equilibrato. Ma le qualità di Antonio Conte le conosciamo e personalmente lo apprezzo tantissimo. Possiamo a volte discutere su un cambio se sia giusto oppure no, ma nei momenti concitati della partita a volte fai delle scelte e a volte no. Ma Conte è uno degli allenatori che riesce ad incidere di più su di una squadra, so come lavora nel corso della settimana ed è uno dei migliori. Ma fa bene ad abbassare i toni per tenere tutti sull’attenti e concentrati”.

