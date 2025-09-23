Caressa: “Spinazzola da top, ricorda Zambrotta. Napoli forte grazie a Conte, ma meno polemiche sul mercato”

Fabio Caressa, giornalista, ha parlato del Napoli in un video sul proprio canale Youtube.

Ecco le sue parole:

“Spinazzola è stato sottovalutato perché ha avuto guai fisici. Io ricordo sue partite ragazzi… una con il Real Madrid spettacolare! Col Pisa ha giocato benissimo, ma non solo quest’ultima, salta l’uomo, dribbla, può darti tanto perché gioca dietro o più avanti. Dopo l’europeo, quando si fece male, è stato frenato ma sulla sua qualità non si può dubitare e mi sorprendo che è stato trattato come uno secondario ma è di primo livello tecnicamente. L’ho confuso spesso con Zambrotta perché me lo ricorda, lui partì come ala e poi fu retrocesso terzino, me lo ricorda e sono contento di metterlo nella mia top 11.

Meno bene il Napoli, Conte dovrebbe pensare meno alla polemica sul mercato. Forse non sono arrivati tutti i giocatori nelle intenzioni, non è da top europea, ma la società s’è impegnata ed ha fatto tanti acquisti, anche all’ultimo con Hojlund. Non avrà top giocatori, ma ha avuto giocatori importanti per Napoli, questo non toglie nulla alle sue straordinarie capacità. Un allenatore pazzesco, fortissimo. Mi è dispiaciuto non vedere il suo piano tattico alla distanza contro il City, il rosso ha cambiato tutto. Il Napoli è comunque la squadra più forte d’Italia, ma lo è per Antonio Conte, e sul mercato ha preso giocatori importanti”.