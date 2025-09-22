VIVI IL LIVE – Napoli-Pisa 1-0! Gilmour la sblocca

Premi F5 per aggiornare la pagina

Factory della Comunicazione

45’+1 Quattro minuti di recupero!

45′ Meret salva il Napoli! Leris riceve palla da Aebischer e tutto solo davanti al portiere azzurro si vede negare la rete! Palla in corner

43′ Gilmour riceve da De Bruyne e va al tiro da lontanissimo, nessun problema per Semper

42′ Trovata la rete, il Napoli fa girare palla a centrocampo. Il gol sembra aver sbloccato psicologicamente gli azzurri, dopo che il Pisa aveva provato a rendersi pericoloso

39′ Gooooooaaaaalllll del Napoli! Ottimo lavoro di Spinazzola che va via a Leris, prima di scaricare per Gilmour che – approfittando della deviazione decisiva di Canestrelli – batte Semper e porta gli azzurri sull’1-0!

37′ Moreo scarica per Akinsanmiro che non è però preciso nella conclusione

36′ In difficoltà Gilmour sulla pressione di palla, che termina out. Possesso a favore del Pisa, ben messo in campo da Gilardino e fin qui protagonista di un’ottima prova

33′ Gioco fermo per consentire le cure a Leris, a terra dopo una sbracciata di McTominay

32′ Cross di Di Lorenzo a cercare McTominay, nessun problema per Semper

31′ Buon pallone messo in mezzo da Politano per Hojlund, ma Semper è abile a far sua la sfera

27′ Ancora pericoloso il Pisa, con Nzola che si accentra in area e scarica per Bonfanti, ma l’attaccante commette fallo su Buongiorno e l’azione sfuma

26′ Elmas era andato a segno sfruttando una corta respinta coi piedi di Semper su tentativo di Hojlund, ma proprio la posizione del danese è stata valutata in fuorigioco. Si resta sullo 0-0

24′ Elmas! Il macedone va al tiro dopo il prezioso suggerimento di Politano, bravo Caracciolo ad allontanare il pericolo

22′ Prolungato giro-palla da parte degli azzurri, pericolosi da qualche minuto nell’area toscana. Poi Semper blocca comodamente un altro tentativo da corner

20′ Nzola commette fallo a centrocampo regalando il possesso al Napoli, con Leris bravo ad anticipare Hojlund e depositare la sfera in corner

18′ Leris va al colpo di testa ma è la difesa del Napoli ad allontanare la sfera, non senza un pizzico di difficoltà

17′ Moreo va al cross ma trova una deviazione: corner per i toscani

14′ Punizione per il Pisa battuta con poca precisione, con Meret che fa sua la sfera

12′ De Bruyne! Conclusione centrale del belga su suggerimento da corner di Politano. Blocca Semper

11′ Non c’è rigore! E’ Leris a toccare con la mano in area dopo aver subito fallo. Pericolo scampato per il Napoli!

9′ Chiamata del Var per un intervento di De Bruyne su Leris in area di rigore: possibile penalty per il Pisa, si attende la decisione di Crezzini

8′ Combinazione Politano-McTominay, con lo scozzese che nel tentativo di colpire il pallone va a commettere fallo. Può respirare il Pisa

5′ Pressione molto alta in quest’avvio di gara da parte del Napoli: gli azzurri fanno girare il pallone alla ricerca del varco giusto

4′ Chiusura efficace ma irregolare di Elmas su Marin: si ripartirà da una punizione per il Pisa, pronto a riversarsi in avanti

2′ Il Napoli guadagna una punizione dopo un fallo di Bonfanti ai danni di Gilmour. La squadra di Conte mantiene il possesso del pallone

1′ Avvio di gara propositivo da parte del Pisa, che fa girare palla in mezzo al campo prima che a recuperare la sfera sia il Napoli

1′ Inizia il match!

Prima dell’avvio del match, le due squadre osservano un minuto di raccoglimento in memoria di Matteo Franzoso, sciatore morto nei giorni scorsi a 26 anni a Santiago del Cile a causa di un incidente

PRIMO TEMPO

LA PARTITA

Capitani: Di Lorenzo (N), Caracciolo (P)

Divise: Napoli in maglia azzurra, Pisa in divisa gialla

20.05 – Mazzocchi non farà parte del match per un lieve affaticamento muscolare (fonte: Diego Marino)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Moreo, Nzola. All. Gilardino

DAL MARADONA

DALLO SPOGLIATOIO

MATCHDAY

METEO SU NAPOLI

I precedenti di Napoli-Pisa

Napoli e Pisa si affronteranno al Maradona domani sera, alle 20:45, nella quarta giornata di campionato. Sono 14 i precedenti ufficiali in casa degli azzurri: 10 vittorie partenopee, 3 pareggi e 1 affermazione toscana.

L’ultima sfida a Napoli risale all’agosto 2007. Nel match di Coppa Italia la formazione di Reja si impose per 3-1 ai tempi supplementari, grazie alla tripletta di Lavezzi dopo il vantaggio ospite di Kutuzov.

Il Pisa ha vinto al Maradona in Serie A nel gennaio 1986 per 1-0: rete decisiva di Berggreen. Gli allenatori erano Ottavio Bianchi per ļa squadra di casa e Vincenzo Guerini per i toscani

I tornelli apriranno alle ore 18:15, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

Arbitri

Il match della quarta giornata di campionato, Napoli-Pisa, lunedì 22 settembre alle 20:45, sarà diretto dal signor Valerio Crezzini della sezione di Siena. Gli assistenti saranno: Alessandro Costanzo di Orvieto e Vito Mastrodonato di Molfetta. Il IV sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo, mentre al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni di Bergamo, coadiuvato da Antonio Giua di Olbia.