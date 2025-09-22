Il professor Guido Trombetti è intervenuto nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio” su Radio Napoli Centrale.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Guido Trombetti:

“Il Napoli col Pisa non può sbagliare: il primo motivo è di ordine psicologico. Non penso che la sconfitta contro il City lasci qualcosa, ma serve un’iniezione di fiducia immediata. Non so quali scelte farà Conte, ma non sono convinto del turnover. Ancora non abbiamo visto queste rotazioni, fatta a eccezione di Spinazzola e in parte di Milinkovic-Savic. Credo che sia opportuno insistere con i quattro centrocampisti, ma senza stravolgere il nuovo modulo. Per tornare al 4-3-3 e vedere i nuovi acquisti c’è tempo. L’ossatura del Napoli dei titolari deve rimanere questa. Se una squadra è forte deve restare con un modulo e un undici di riferimento, salvo esigenze e qualche rotazione”.