Spinazzola a Sky: “Pisa squadra tosta. Tre punti importanti”

A margine di Napoli-Pisa 3-2 Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Così l’MVP della gara ha commentato la vittoria nel match contro il Pisa.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, loro fisicamente si muovono bene e hanno fisicità. Sono una bella squadra, per noi sono tre punti importanti. Siamo in testa ma c’è tanta strada da fare: non dobbiamo fare quello mostrato nel finale. Basta un piccolo regalo e si riaccende tutto, per superficialità che non dobbiamo avere“.