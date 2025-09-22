NewsCalcioIn Evidenza

Spinazzola a Sky: “Pisa squadra tosta. Tre punti importanti”

By Giovanni Esposito
0

A margine di Napoli-Pisa 3-2 Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Così l’MVP della gara ha commentato la vittoria nel match contro il Pisa.

 

Factory della Comunicazione

Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, loro fisicamente si muovono bene e hanno fisicità. Sono una bella squadra, per noi sono tre punti importanti. Siamo in testa ma c’è tanta strada da fare: non dobbiamo fare quello mostrato nel finale. Basta un piccolo regalo e si riaccende tutto, per superficialità che non dobbiamo avere“.

Potrebbe piacerti anche
News

Lucca a Sky: “Contentissimo per il gol e la vittoria. Conte mi ha…

News

UFFICIALE: Ecco l’MVP di Napoli-Pisa per la Serie A

News

Buongiorno, le prime notizie dal Maradona

Adnkronos News

NAPOLI-PISA: TOP & FLOP

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.