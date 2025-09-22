Processo Prisma, patteggiamenti per Agnelli e altri ex dirigenti Juve: ammenda al club

Il processo penale Prisma si è chiuso con un accordo di patteggiamento per diversi ex dirigenti della Juventus, accusati di presunte plusvalenze e manovre stipendi. Il Gup di Roma ha accolto le proposte: Andrea Agnelli (1 anno e 8 mesi), Pavel Nedved (1 anno e 2 mesi), Fabio Paratici e Cesare Gabasio (1 anno e 6 mesi), mentre per Stefano Cerrato, Marco Re e Stefano Bertola la pena è stata convertita in ammenda. Tutte le pene oltre l’anno sono sospese. Maurizio Arrivabene ha ottenuto il non luogo a procedere. Alla Juventus è stata inflitta un’ammenda di 156.750 euro e risarcimenti per 1,08 milioni a un terzo delle parti civili.

Agnelli, pur ribadendo la sua innocenza, ha spiegato che il patteggiamento rappresenta una scelta sofferta ma necessaria per chiudere un capitolo giudiziario che durava da quasi quattro anni.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta