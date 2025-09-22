News

Processo Prisma, patteggiamenti per Agnelli e altri ex dirigenti Juve: ammenda al club

By Emanuela Menna
0

Il processo penale Prisma si è chiuso con un accordo di patteggiamento per diversi ex dirigenti della Juventus, accusati di presunte plusvalenze e manovre stipendi. Il Gup di Roma ha accolto le proposte: Andrea Agnelli (1 anno e 8 mesi), Pavel Nedved (1 anno e 2 mesi), Fabio Paratici e Cesare Gabasio (1 anno e 6 mesi), mentre per Stefano Cerrato, Marco Re e Stefano Bertola la pena è stata convertita in ammenda. Tutte le pene oltre l’anno sono sospese. Maurizio Arrivabene ha ottenuto il non luogo a procedere. Alla Juventus è stata inflitta un’ammenda di 156.750 euro e risarcimenti per 1,08 milioni a un terzo delle parti civili.
Agnelli, pur ribadendo la sua innocenza, ha spiegato che il patteggiamento rappresenta una scelta sofferta ma necessaria per chiudere un capitolo giudiziario che durava da quasi quattro anni.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta

Potrebbe piacerti anche
News

Trombetti: “Il Napoli col Pisa non può sbagliare”

News

Gautieri: “Napoli più forte, ma col Pisa servirà attenzione alle ripartenze”

News

Pallone d’Oro 2025, in classifica c’è McTominay del Napoli

News

Il Pisa? Verso il futuro con stadio, centro sportivo da 30 milioni e tanto altro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.