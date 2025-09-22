NAPOLI-PISA: TOP & FLOP

Il Napoli nel suo esordio stagionale in Champions ha perso per 2-0 sul campo del City, giocando oltre settanta minuti in dieci uomini.

Si è giocato alle ore 20:45 allo stadio “Diego Armando Maradona” il match Napoli-Pisa, posticipo del “monday night” della quarta giornata di campionato. I partenopei erano chiamati alla reazione dopo la sconfitta europea di giovedì scorso, condizionata tantissimo dall’espulsione di capitan Di Lorenzo dopo circa 20 minuti. I neroazzurri toscani invece, al ritorno nella massima serie dopo 34 anni, sono alle prese col problema del gol avendo siglato solo una rete in tre gare. Al termine di un bel match, molto combattuto, il Napoli si è imposto per 3-2.

TOP

Spinazzola– Leo ha sette vite come i gatti. Lui che ha superato due gravissimi infortuni e che nello scorso gennaio era in procinto di salutare Napoli. Poi l’improvvisa svolta e la totale centralità nel progetto di Conte, indipendentemente dalla posizione, ha cambiato le carte in tavola. Un assist e un gol stasera non possono che valere il titolo di TOP PLAYER DEL MATCH.

Meret– Due interventi importanti stasera (più uno con l’avversario in fuorigioco). Alex si dimostra solido e maturo perché stavolta sembra non soffrire affatto la concorrenza. I tre punti passano anche dai suoi guantoni.

Lucca– Una ventina di minuti per dimostrare di essere da Napoli. E stavolta Lorenzo non sciupa l’occasione, siglando la prima bellissima rete con la maglia azzurra. Non sarà un caso se, una volta tolto il peso dell’intero attacco, si sia sbloccato.

FLOP

Beukema– Il tempo dell’ apprendistato a Napoli per il centrale olandese è finito da qualche settimana. Da’ sensazione di solidità ma i numeri non mentono mai. Sui quattro gol presi nelle ultime due giornate dai partenopei su tre c’è il suo zampino.

Di Lorenzo– Anche in questo caso due (lasciatemi la licenza poetica) indizi fanno una prova. Era stato il peggiore a Manchester e ha commesso un gravissimo errore nei minuti finali. Questo ragazzo ha bisogno rapidamente di un ricambio di valore per respirare.

Elmas– Se vai a un concerto per ascoltare i Queen, non puoi ritrovarti coi Cugini di Campagna (senza offesa). I Fab Four hanno ragione di esistere se in campo vanno proprio loro e non altri centrocampisti. Stasera paga per tutti il macedone, che un gol (fuorigioco) lo aveva pure trovato, perché nella posizione di Anguissa proprio non può giocarci. Il mister avrebbe potuto far giocare gli stessi ripescando il vecchio 4-3-3. Esperimento DA NON RIPETERE…

