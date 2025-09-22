Napoli-Pisa, la notte del sorpasso e del ritorno di Albiol al Maradona

Il Napoli affronterà stasera il Pisa al Maradona per la quarta giornata di campionato di Serie A, e dopo il pareggio della Juventus col Verona potrebbe essere per gli azzurri l’occasione di restare da soli in vetta alla classifica. Il Corriere dello Sport scrive: “La notte del sorpasso. Del primo strappo. Del primato in beata solitudine. Della risposta alla sconfitta in Champions contro il City e al pareggio della Juventus a Verona. Della conferma dell’imbattibilità e di una striscia di risultati positivi che dura dal primo giorno di marzo e che nessuno può vantare nell’Europa dei grandi. Ma anche la notte dell’emozionante ritorno di Raul Albiol, un mito, e del debutto di Hojlund al Maradona, uno stadio in attesa di calcio azzurro dal 30 agosto che in dieci giorni regalerà uno show da oltre centomila spettatori. Cinquantamila oggi, qualcosa in più il 1° ottobre con lo Sporting Lisbona in Champions: sold out numero undici e dodici in fila. A suo tempo, prima di tutto il campionato e la sfida con il Pisa. È la notte del Napoli: può bastare”.

Factory della Comunicazione