CalcioNapoliNews

Napoli/Pisa: c’è Neres che bussa e chiede spazio

By Gabriella Calabrese
0

La gara interna con il Pisa. L’occasione, per molti azzurri, di chiedere un po’ di spazio in più. Si fa riferimento soprattutto a Neres. Scrive Il Mattino: L’altro Napoli scalda i motori. Perché per arrivare in fondo bene bisogna fare richiesta a ogni strategia. Per questo Conte e il suo staff, subito dopo la scorsa sosta delle nazionali, hanno stilato un programma chiaro per alternare gli impegni tra Campionato e Champions League. Nessun turnover scientifico – utopia di un calcio che già non esiste più – ma un’alternanza di forze e energie che può dipendere da fattori diversi. Le caratteristiche dell’avversario, innanzitutto: il Pisa che arriverà lunedì sera al Maradona non può essere il Manchester City Etihad, per forza di cose. E poi il momento di forma. Hojlund, lanciato nella mischia tra Firenze e Manchester, arrivava da cinque mesi senza gare ufficiali. E non ha fatto la preparazione con gli azzurri. Ha bisogno di qualche partita per essere tirato a lucido. Chi scalpita, dietro le quinte, è David Neres: fermato per un problema fisico prima della sosta, tornato alla grande tra la Fiorentina e il City. Ora candidato a dare una mano importante”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Si continua con i Fab Four: è pronto anche il quinto

Calcio

Gilardino: “Il Napoli ha un valore enorme, affrontiamolo senza paura”

Calcio

UFFICIALE – Milan/Napoli, i biglietti per il settore ospiti: le info

Calcio

Le accuse di Tudor non hanno senso e lui non può non saperlo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.