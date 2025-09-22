Napoli “made in Premier” alla conquista del Maradona

Scott McTominay, protagonista della notte scudetto con una semirovesciata indimenticabile, è diventato subito un idolo dei tifosi azzurri, giocando da attaccante aggiunto e presenza costante in area. Kevin De Bruyne, simbolo del City e già decisivo in trasferta, cerca ora la sua prima magia davanti al pubblico del Maradona. Billy Gilmour, invece, offre al Napoli nuove geometrie e verticalità diverse rispetto a Lobotka. Con loro, il progetto di Conte prende forma: un Napoli “made in Premier” che punta al successo contro il Pisa e alla prima fuga solitaria in vetta alla Serie A.

Fonte: Gazzetta