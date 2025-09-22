NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, lo scatto al primo posto quest’anno potrebbe essere anticipato

By Emilia Verde
0

Il Napoli potrebbe restare in vetta alla classifica in solitaria se dovesse battere stasera il Pisa al Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli, però, è cresciuto. È diventato grande e sa molto bene come si fa: un campionato fa ha imparato a inseguire con pazienza e poi a gestire il primo posto con sagacia. A proposito: l’anno scorso andò in testa per la prima volta da solo alla sesta giornata, a +1 sulla Juve, mentre oggi potrebbe anticipare lo scatto di due turni e anche raddoppiare il vantaggio. Minimo, certo, ma comunque preziosissimo come tutti i dettagli: sono loro, come sempre, a fare la differenza in ogni cosa. Lotta scudetto compresa: siamo all’inizio, ma è saggio anticiparsi”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Domani a Calcio Sprint su Radio Ibr Scampia in compagnia di Antonella Scippa

News

Napoli-Pisa, la notte del sorpasso e del ritorno di Albiol al Maradona

News

Il CdS ha presentato le sue due formazioni di Napoli e Pisa

News

Gilardino in conferenza non si sbilancia sulla presenza di Albiol contro il Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.