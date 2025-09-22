Napoli, lo scatto al primo posto quest’anno potrebbe essere anticipato
Il Napoli potrebbe restare in vetta alla classifica in solitaria se dovesse battere stasera il Pisa al Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli, però, è cresciuto. È diventato grande e sa molto bene come si fa: un campionato fa ha imparato a inseguire con pazienza e poi a gestire il primo posto con sagacia. A proposito: l’anno scorso andò in testa per la prima volta da solo alla sesta giornata, a +1 sulla Juve, mentre oggi potrebbe anticipare lo scatto di due turni e anche raddoppiare il vantaggio. Minimo, certo, ma comunque preziosissimo come tutti i dettagli: sono loro, come sempre, a fare la differenza in ogni cosa. Lotta scudetto compresa: siamo all’inizio, ma è saggio anticiparsi”.