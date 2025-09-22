Lucca a Sky: “Contentissimo per il gol e la vittoria. Conte mi ha detto…”

Nel post partita di Napoli-Pisa 3-2, Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole dell’attaccante azzurro autore del gol del momentaneo 3-1.

“Contentissimo del gol, ma soprattutto dei tre punti. Dobbiamo continuare così, siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo portare a casa più punti possibili. Il mister mi ha chiesto di lavorare e di mettermi a disposizione: quando mi chiamerà in casa, farò il massimo. Il campionato è appena iniziato, dobbiamo pensare a portare a casa più punti possibili: abbiamo riscattato una sconfitta subita in 10 contro 11“.