Adnkronos News

Kim Jong-un apre a dialogo con Usa: “Ho un buon ricordo di Trump”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato di conservare “bei ricordi” del presidente americano Donald Trump, che ha incontrato tre volte durante il primo mandato del repubblicano. “Personalmente conservo un buon ricordo dell'attuale presidente americano Donald Trump”, ha dichiarato Kim, citato dall'agenzia di Stato Kcna, dicendosi aperto a una ripresa del dialogo con gli Stati Uniti se questi ultimi rinunciassero a chiedere alla Corea del Nord di abbandonare le sue armi nucleari. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Trump: “Charlie Kirk un martire, io odio i miei avversari”

Adnkronos News

Sciopero generale, oggi l’Italia si ferma per Gaza: da treni a bus e scuola, i…

Adnkronos News

Trump-Musk, stretta di mano alla cerimonia per Charlie Kirk

Adnkronos News

Inter-Sassuolo 2-1, ai neroverdi non basta Cheddira

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.