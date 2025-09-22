Il Maradona ancora sold out. Tra il Pisa e lo Sporting Lisbona i numeri sono “stellari”

Il Napoli giocherà stasera al Maradona contro il Pisa, e lo stadio Maradona ancora una volta è sold out, come lo sarà per la prossima in casa, contro lo Sporting Lisbona per la Champions League. Il Corriere dello Sport scrive: “Non è un semplice dettaglio, invece, il Maradona: sostanza dei giorni del Napoli, giocatore numero dodici e grande pubblico per ogni occasione. Per intenderci: tutto esaurito sia oggi sia con lo Sporting in Champions. Più di centomila spettatori in dieci giorni di grandi obiettivi e sogni di gloria”.

