Il CdS ha presentato le sue due formazioni di Napoli e Pisa

Dalla panchina le armi per cambiare la partita. Anzi, le ali. David Neres e Noa Lang sono pronti a dimostrare tutto il proprio valore che è notevole. Un mix di rapidità, esplosività, strappi e sprint a destra e a sinistra. Con gol e assist inclusi. Entrambi aspettano ancora la propria chance dal primo minuto. Anche questa sera dovranno essere bravi a farsi trovare pronti nel corso della partita: con i cinque cambi a disposizione di Conte ci sarà tempo e spazio per affidarsi anche a loro. Neres, fuori con il Cagliari per infortunio, al momento ha raccolto appena 53 minuti con tre spezzoni, l’ultimo nel finale di gara con il City in Champions. Per Lang, arrivato in estate dal Psv, appena 17 minuti in stagione con due presenze nelle prime due. Con Fiorentina e all’Etihad è rimasto in panchina senza avere la possibilità di giocare. Ha voglia di imporsi e di dimostrare le sue doti. Ci saranno occasioni per tutti, anche per loro. Le ali del Napoli.

NAPOLI – A disposizione: 32 Milinkovic-Savic, 25 Ferrante, 3 Gutierrez, 5 Juan Jesus, 7 Neres, 13 Rrahmani, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 68 Lobotka, 69 Ambrosino, 70 Lang

Indisponibili: Contini, Lukaku

PISA – A disposizione: 12 Nicolas, 22 Scuffet, 7 Leris, 8 Hojholt, 9 Meister, 11 Cuadrado, 14 Akinsanmiro, 19 Esteves, 21 Vural, 33 Calabresi, 36 Piccinini, 39 Albiol, 44 Denoon, 47 Lusuardi, 99 Lorran

Indisponibili: Stengs

Fonte e grafico CdS