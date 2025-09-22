Iezzo: “Col Pisa mi aspetto pochi cambi”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, è intervenuto a Radio Marte, durante la trasmissione Forza Napoli Sempre, parlando della sfida contro il Pisa.

Ecco le parole di Gennaro Iezzo:

“Stasera contro il Pisa mi aspetto pochi cambi, è giusto così, siamo appena alla quinta gara ufficiale e poi c’è stato un buon margine di recupero da giovedì. E anche la prossima gara è in programma domenica sera contro il Milan e questo aiuta. Il Pisa verrà a Napoli per togliere spazi e campo agli azzurri, non sarà facile per questo e bisogna avere pazienza. L’ultima gara del Napoli col Pisa me la ricordo, ero in panchina e vincemmo 3-1 ad agosto 2007. Faceva molto caldo, era una partita di Coppa Italia e la risolse il Pocho Lavezzi. Fu il primo segnale del suo enorme talento: in verità noi, negli allenamenti, lo avevamo già capito ma in ritiro era venuto in condizioni di forma precarie. Quella sera un suo gol ci permise di andare ai supplementari, nei quali segnò altri due gol. Poi esplose poche settimane dopo in campionato contro l’Udinese”.