Hojlund, la carica del Maradona per il centravanti del futuro

Il Napoli di Conte avrà un’anima da Premier, fatta di ritmo, aggressività e fisicità. Al centro del progetto c’è Rasmus Hojlund, ancora titolare dopo la prova positiva di Firenze. Reduce da due anni complicati al Manchester United ma utili per crescere sotto il profilo tecnico, tattico e fisico, il danese a 22 anni ha già esperienza e grandi margini di miglioramento. Conte punta sulla sua continuità e sull’intesa con De Bruyne e McTominay. Trascinato dall’entusiasmo dei tifosi, Hojlund vuole ricambiare con i gol e vivere l’emozione unica di segnare al Maradona.

Fonte: Gazzetta