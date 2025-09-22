NewsCalcioIn Evidenza

Gilardino a Sky: “Contento della prova dei ragazzi”

By Giovanni Esposito
0

L’allenatore del Pisa Alberto Gilardino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a margine di Napoli-Pisa 3-2. Ecco le sue parole.

Factory della Comunicazione

Sono orgoglioso dei ragazzi per l’atteggiamento e per quello messo in campo. La volontà era di venire a Napoli e di lavorare così: le richieste sono state eseguite al massimo, abbiamo avuto situazioni importanti e venire qui a creare situazioni pericolose non è da tutti. Bene nella fase difensiva, poi vedremo le immagini per migliorare: c’è amarezza per il risultato ottenuto, non portando punti ma c’è consapevolezza di continuare a migliorarci quotidianamente“.

Potrebbe piacerti anche
News

Spinazzola a Sky: “Pisa squadra tosta. Tre punti importanti”

News

Lucca a Sky: “Contentissimo per il gol e la vittoria. Conte mi ha…

News

UFFICIALE: Ecco l’MVP di Napoli-Pisa per la Serie A

News

Buongiorno, le prime notizie dal Maradona

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.