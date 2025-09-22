Gilardino a Sky: “Contento della prova dei ragazzi”

L’allenatore del Pisa Alberto Gilardino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a margine di Napoli-Pisa 3-2. Ecco le sue parole.

“Sono orgoglioso dei ragazzi per l’atteggiamento e per quello messo in campo. La volontà era di venire a Napoli e di lavorare così: le richieste sono state eseguite al massimo, abbiamo avuto situazioni importanti e venire qui a creare situazioni pericolose non è da tutti. Bene nella fase difensiva, poi vedremo le immagini per migliorare: c’è amarezza per il risultato ottenuto, non portando punti ma c’è consapevolezza di continuare a migliorarci quotidianamente“.