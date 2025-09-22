Ferrarese: “Il Pisa si chiuderà, non sarà facile per il Napoli”

L’ex calciatore del Napoli, Claudio Ferrarese, ex compagno di squadra di Gilardino asl Genoa, ha commentato la sfida tra Napoli e Pisa, intervenendo nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” in onda su Stile TV.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Claudio Ferrarese:

“Gilardino calciatore lo conoscete tutti, ma non me lo immaginavo allenatore. Non perchè non pensavo fosse in grado, ma perchè lo vedevo molto timido, non lo pensavo, ma sono felice. Ha colto l’occasione giusta della sua vita a Genova e poi i risultati sono stati anche buoni. Quest’anno si è preso una bella gatta da pelare perchè il Pisa dovrà salvarsi e non sarà facile. L’organizzazione delle sue squadre è sempre stata vera e credibile: non subisce tanto, ma non segna neanche tanti gol. Non sarà facile per il Napoli anche perchè al Maradona il Pisa si chiuderà.

Il campionato italiano è tosto, Conte dovrà essere bravo a far ruotare tutti nel modo giusto con tante competizioni. Sarà un anno complicato e vincere lo scudetto sarà difficile, ma le 4 competizioni permetteranno a tutti di mettersi in mostra.