Conte ci pensa: la tentazione si chiama Rrahmani

By Gabriella Calabrese
Si parla di turnover per questa sera nella sfida al Pisa di Gilardino, ma chissà…In difesa, per esempio, Rrahmani, che doveva rientrare contro il Milan, sembra aver recuperato. La Gazzetta scrive della tentazione di Conte di schierare il capitano del Kosovo al centro della difesa…Rrahmani ha recuperato e potrebbe essere lui l’ultima sorpresa nell’undici titolare contro il Pisa. Il centrare kosovaro, uno dei leader dei campioni d’Italia, si era fermato per un problema muscolare con la sua nazionale e sembrava potesse rientrare a San Siro contro il Milan. Ma ieri Amir ha dato risposte positive e Conte è tentato di rilanciarlo dal 1’ al posto di Beukema. Il CdS è un po’ più cauto e vede il kosovaro partire dalla panchina: “Rrahmani è recuperato e tornerà tra i convocati, disponibile ma ovviamente un po’ a corto dopo l’infortunio muscolare accusato in nazionale e due partite di pausa forzata, e così al centro dovrebbe toccare per la terza volta consecutiva alla coppia Beukema-Buongiorno” 

