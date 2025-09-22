Carli: “Fino ad ora nessuno ha messo sotto il Pisa sul piano del gioco”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Alessio Carli, è intervenuto durante la trasmissione “Un calcio alla radio” su Radio Napoli Centrale.

Ecco le parole di Alessio Carli:

“Tourè sarà assente perché la moglie è in travaglio. Gilardino deve fare i conti con un po’ di assenze. C’è anche il dubbio Tramoni: lui fa mezz’ala e il Pisa perde qualcosa in fisicità. I nerazzurri hanno sofferto a Udine, e il fatto che Conte non dovrebbe fare turnover probabilmente preoccupa un po’ Gilardino. Fino ad ora il Pisa non è mai stato messo sotto nel gioco, ma manca l’uomo che finalizza. La squadra crea ma ancora non è stato trovato chi la mette dentro. Ci si aspetta qualcosa di più da Nzola, ad esempio. Il Pisa voleva Simeone, l’ex Fiorentina non era una prima scelta. C’è un po’ di rammarico proprio per non aver preso la prima punta che era negli obiettivi”.