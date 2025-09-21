Adnkronos News

Sinner arriva in Cina, ad accoglierlo c’è… un cuscino

Jannik Sinner è arrivato in Cina, dove dal 25 settembre prenderà parte all'Atp 500 di Pechino. Il numero due del ranking Atp è sbarcato nel continente asiatico con un volo proveniente dall'Italia, dopo aver presentato pochi giorni fa la sua Fondazione a Milano. La curiosità? A Pechino, Jannik è stato accolto dai cori e dagli abbracci dei tifosi, fermandosi a firmare autografi e regalando qualche selfie. Prima di partire per raggiungere il suo hotel ha anche ricevuto un regalo speciale, visto che alcune tifose lo hanno aspettato per donargli… un cuscino.   La divertente scena è stata immortalata e filmata dai presenti, diventando presto virale sui social. Negli ultimi anni, Jannik ha spesso ricevuto doni dai suoi tifosi in giro per il mondo. Un cuscino con la sua faccia stampata, forse, gli mancava.  —[email protected] (Web Info)

