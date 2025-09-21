Serie A, Inter-Sassuolo 2-1: vittoria di misura per i nerazzurri a San Siro

L’Inter centra il secondo successo stagionale in Serie A battendo il Sassuolo 2-1 nella partita disputata oggi, domenica 21 settembre 2025, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, valida per la quarta giornata del campionato. Dopo due sconfitte consecutive, i nerazzurri riescono finalmente a tornare al successo, conquistando tre punti fondamentali per rilanciare le ambizioni in campionato.

La partita è iniziata con l’Inter subito padrona del campo, mostrando intensità e precisione nei passaggi. Al 14’, Federico Dimarco ha sbloccato il risultato con un perfetto colpo di testa, sfruttando un cross preciso di Petar Sučić. Il vantaggio ha dato fiducia ai nerazzurri, che hanno mantenuto il possesso palla e hanno cercato di raddoppiare con azioni manovrate, senza però riuscirci. Il Sassuolo ha faticato a reagire, provando a creare occasioni con veloci ripartenze, ma la difesa interista ha saputo chiudere ogni spazio.

Il primo tempo si è chiuso quindi con l’Inter in vantaggio, grazie alla rete di Dimarco, e con il Sassuolo incapace di impensierire concretamente il portiere nerazzurro. L’equilibrio tattico era evidente: l’Inter cercava di controllare la partita, mentre gli ospiti puntavano a sfruttare le poche occasioni in contropiede.

Nella ripresa, la partita si è fatta più intensa. Al minuto 81′, l’Inter ha raddoppiato grazie a un episodio sfortunato: Tarik Muharemovic, nel tentativo di respingere un cross dalla sinistra, ha deviato la palla nella propria porta, regalando il 2-0 ai padroni di casa. Il vantaggio sembrava chiudere la partita, ma il Sassuolo non si è arreso. Solo tre minuti dopo, Walid Cheddira, ex Napoli, ha accorciato le distanze con un colpo di testa ravvicinato, riportando il risultato sul 2-1 e riaprendo l’incontro.

Nonostante gli sforzi finali degli ospiti, l’Inter ha gestito con calma gli ultimi minuti, difendendo il vantaggio e chiudendo la partita sul 2-1.

La vittoria è fondamentale per l’Inter, che interrompe la serie negativa e rilancia la propria corsa in campionato. Il Sassuolo, dal canto suo, paga la difficoltà a concretizzare le occasioni e subisce la seconda sconfitta consecutiva. Ora entrambe le squadre guardano già al prossimo turno: l’Inter sarà impegnata in trasferta contro il Cagliari, mentre il Sassuolo ospiterà l’Udinese al Mapei Stadium, alla ricerca di punti preziosi per risalire in classifica.