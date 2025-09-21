“SCAPPA NAPOLI”. Obiettivo quota 12. CdS “Missione HOJLUND”

In prima pagina

Hojlund vede il Maradona e sogna il bis

La partita contro il Pisa segnerà il debutto in casa di Rasmus: sarà ancora lui a guidare l’attacco azzurro Il centravanti danese parte dal 1’ e insegue il gol davanti ai propri tifosi dopo quello alla Fiorentina.

Hojlund va alla scoperta di Diego. Una riscoperta, se vogliamo: al Maradona ha già giocato nell’anno del terzo scudetto, e dunque da avversario. All’epoca recitava da centravanti dell’Atalanta: Gasperini lo schierò dal primo minuto al fianco dell’ex Zapata, finì 2-0 per il Napoli con graffi di Kvara e del suo attuale collega Rrahmani. Non rientrò in campo nel secondo tempo: era l’11 marzo 2023, 926 giorni domani. Rasmus incrociò il popolo azzurro in quell’occasione, una e mai più, ma per come ne ha parlato quando è arrivato evidentemente gli è bastato per farsi un’idea.

Una splendida idea: «I tifosi sono grandi, lo so», disse ai canali ufficiali del club dopo la firma. Sono pazzi per il calcio, lo amano. L’ho visto per strada e al Maradona, è incredibile. Non vedo l’ora di giocare la prima nel nostro stadio». Ci siamo.