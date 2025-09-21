NewsCalcioNapoli

Napoli, rivoluzione di Conte contro il Pisa: turnover e nuovo modulo

By Emanuela Menna
In vista della sfida contro il Pisa, Antonio Conte prepara un Napoli profondamente rinnovato rispetto alla partita di Champions League con il Manchester City. Previsti 6 cambi nell’undici titolare e il passaggio dal 4-1-4-1 al 4-3-3 per gestire le energie dopo l’impegno europeo. Torna Meret in porta, mentre Juan Jesus e Olivera prenderanno il posto di Buongiorno e Spinazzola. A centrocampo Gilmour potrebbe sostituire Lobotka e McTominay lasciare spazio a Elmas. Possibile chance anche per Neres. In attacco ballottaggio tra Lucca e Hojlund, con De Bruyne regolarmente a disposizione.

