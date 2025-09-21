NewsCalcioNapoli

Marinozzi: “Hojlund ha talento, ma serve calma nelle partite più difficili”

By Emanuela Menna
0

Andrea Marinozzi, giornalista e commentatore, intervenuto a Cronache di Spogliatoio durante “Fontana di Trevi”, ha parlato anche di Rasmus Hojlund, di seguito le sue parole:

Calma per quanto riguarda Hojlund. Perché contro la Fiorentina era la partita ideale: tanto spazio, continui uno contro uno con un difensore estremamente lento ed in difficoltà nel difendere lo spazio. Hojlund è andato a nozze, ha fatto un gol alla Ciro Immobile se volte. un po’ il classico alla Lazio.

Però quando poi c’è poco spazio, deve gestire tecnicamente il pallone sotto pressione, è un ragazzo che deve ancora migliorare lì. Poi con Conte può farlo e può farlo rapidamente, però contro la Fiorentinaè stata la partita ideale per lui: c’era sempre l’imbucata centrale, lui con il corpo si metteva davanti all’avversario e scaricava o attaccava la profondità. Quindi quella è stata la partita perfetta, per questo dico calma… in una partita complessa con meno spazio può avere maggiore difficoltà“.

 

 

