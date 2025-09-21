NewsCalcioNapoli

Hojlund, la “prima” al Maradona da azzurro: contro il Pisa la chance per la vetta

By Emanuela Menna
0

Il Napoli domani sera affronterà il Pisa con un obiettivo doppio: riscattare la sconfitta in Champions contro il Manchester City e conquistare la vetta solitaria della Serie A. Grande attesa per Rasmus Hojlund, pronto alla sua prima partita al Maradona con la maglia azzurra dopo l’esordio a Firenze e la gara europea.

Factory della Comunicazione

Il danese, già a segno contro la Fiorentina, aveva assaggiato l’atmosfera dello stadio napoletano nell’anno del terzo scudetto, ma da avversario con l’Atalanta. Ora ci torna da protagonista:

“I tifosi sono grandi, lo so. Sono pazzi per il calcio, lo amano. L’ho visto per strada e al Maradona, è incredibile. Non vedo l’ora di giocare la prima nel nostro stadio”, aveva raccontato al suo arrivo.

Conte punta forte su di lui: velocità, intensità, capacità di attaccare la profondità e tenere palla. A Firenze ha brillato, a Manchester ha sofferto come tutta la squadra in inferiorità numerica, ma contro il Pisa avrà l’occasione di rilanciarsi e guidare l’attacco dal primo minuto.

La sfida non è solo una tappa di campionato: rappresenta la possibilità di allungare a sedici la striscia di risultati utili consecutivi e di salire in vetta. Sullo sfondo anche diversi ex, come Lucca, Albiol e Scuffet, oggi al Pisa.

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, rivoluzione di Conte contro il Pisa: turnover e nuovo modulo

News

Dossena: “Il mio più grande rimpianto è stato lasciare Napoli”

News

De Luca su Tudor: “Forse ha il dente avvelenato col Napoli”

News

Errore di Di Marzio: McTominay non inserito nella lista del Pallone d’Oro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.