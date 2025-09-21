Gilardino: “Raul è un campione in tutti i sensi”

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, alla vigilia del match di campionato contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole riguardo un possibile esordio dell’ex Napoli:

Albiol potrebbe esordire a Napoli contro la sua ex squadra?

“Raul è un campione in tutti i sensi. Dalle sue parole si percepisce la sua qualità umana. Aiuta tutti e si è posto benissimo con la squadra. Devo preservarlo come giocatore visto che non è arrivato da tanto. Sia per non incorrere in infortuni, sia per preservarlo in attesa che la condizione cresca”.