Dossena: “Il mio più grande rimpianto è stato lasciare Napoli”

By Emanuela Menna
Andrea Dossena, intervistato da Stile Tv, ha confessato il rammarico per la scelta di lasciare il Napoli nell’estate 2013: “Il mio più grande rimpianto è stato andare via da Napoli. Io all’epoca avevo 32 anni e volevo giocare ancora, ricordo che Bigon mi disse di restare per diventare importante anche nello spogliatoio. Quella frase fu una pugnalata per me perché volevo giocare e continuare ad essere protagonista, ma tornassi indietro accetterei la proposta di Bigon per fare anche da chioccia ai più giovani”.

L’ex terzino ha poi ricordato la forza di quel Napoli e l’evoluzione del club:

“Quel tridente che avevamo a Napoli in Italia non si è mai più visto. Mazzarri ha costruito qualcosa di importante partendo dal basso, io accettai Napoli perché il potenziale era enorme. Non mi sarei aspettato però che diventasse così importante, adesso equivale a Juve, Inter e Milan”

