De Luca su Tudor: “Forse ha il dente avvelenato col Napoli”

By Emanuela Menna
Nel post partita di Verona-Juventus, Igor Tudor si è scagliato contro la Lega Serie A per l’anticipo al sabato, lamentando che la Juventus abbia giocato 3 partite in 7 giorni mentre il Napoli ne giocherà 3 in 9 giorni. Il tecnico bianconero ha detto che “giocare al quarto o quinto giorno ti cambia la vita” e che “alla fine queste cose cambiano la classifica”, chiedendo “uguaglianza per tutti”. Sul tema è intervenuto anche il giornalista Diego De Luca, che su Facebook ha ricordato come Tudor fosse stato vicino alla panchina azzurra dopo l’esonero di Rudi Garcia, ma De Laurentiis gli preferì Walter Mazzarri.

