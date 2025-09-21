Errore di Di Marzio: McTominay non inserito nella lista del Pallone d’Oro

Il centrocampista ed eroe del Napoli, Scott McTominay, dopo una straordinaria stagione che ha regalato anche la vittoria del quarto scudetto agli azzurri, è stato nominato da France Football tra i 30 giocatori in lista per il Pallone D’Oro. Tuttavia, sul portale ufficiale di Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, c’è stata una svista, dal momento che si legge: “Tra i 30 candidati al Pallone d’Oro 2025 ci sono due giocatori di Serie A. Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, arrivati in finale di Champions League con l’Inter, sono gli unici in lista”.

Factory della Comunicazione