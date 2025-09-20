Via social il mea culpa di capitan Di Lorenzo che si sente “responsabile”

I “tifosi” social lo hanno visto, per gli altri ci pensano i canali soliti, come le pagine dei giornali, a confermarlo. Il CdS scrive del “mea culpa” del capitano azzurro: “Giovanni Di Lorenzo è dispiaciuto. Ieri ha affidato ai social, con una storia Instagram, il suo messaggio dopo il rosso all’Etihad di giovedì sera: «Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all’ultimo minuto. Abbiamo altre sette partite dove sono sicuro che dimostreremo il nostro valore. Forza Napoli». La prossima il primo ottobre al Maradona contro lo Sporting Lisbona. Ieri al via la vendita libera durata pochissimo: sold out certificato. La frase di Di Lorenzo era accompagnata dalla foto della squadra in posizione prima del fischio d’inizio dell’esordio in Champions contro il City. Il capitano del Napoli non vede l’ora di tornare in campo per riscattarsi. Accadrà presto. Lunedì riecco il campionato con il posticipo contro il Pisa”

Factory della Comunicazione